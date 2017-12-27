Гендиректор "Укроборонпрома" Романов подал в отставку

При этом , по данным источника в ведомстве, заявление он написал еще до публичной критики премьер-министра Владимира Гройсмана. Как сообщил источник, указанное заявление было согласовано с президентом Украины Петром Порошенко.

Напомним, НАБУ начало расследовать масштабную коррупцию в "Укроборонпроме". По мнению ведомства, банковские счета были использованы должностными лицами "Укрспецэкспорта" для проведения коррупционных действий, связанных со средствами криминального происхождения.

Как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Владимир Гройсман заявил о намерении подписать уже сегодня представление на имя президента об увольнении генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Романа Романова. Такое решение глава правительства принял из-за непогашения в срок долгов по зарплате на судостроительных заводах. При этом Гройсман посоветовал руководителю госконцерна самому подать заявление.