13:58 27.12.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гендиректор "Укроборонпрома" Романов подал в отставку

Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Роман Романов в среду, 27 декабря, подал в отставку.

Гендиректор

При этом , по данным источника в ведомстве, заявление он написал еще до публичной критики премьер-министра Владимира Гройсмана. Как сообщил источник, указанное заявление было согласовано с президентом Украины Петром Порошенко.

Напомним, НАБУ начало расследовать масштабную коррупцию в "Укроборонпроме". По мнению ведомства, банковские счета были использованы должностными лицами "Укрспецэкспорта" для проведения коррупционных действий, связанных со средствами криминального происхождения.

Как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Владимир Гройсман заявил о намерении подписать уже сегодня представление на имя президента об увольнении генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Романа Романова. Такое решение глава правительства принял из-за непогашения в срок долгов по зарплате на судостроительных заводах. При этом Гройсман посоветовал руководителю госконцерна самому подать заявление.

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