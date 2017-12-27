Александру Авакову разрешили выехать за границу

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на источник в суде.

Отмечается, что Аваков просил отпустить его в Италию до 14 января 2018 года.

"Дело по закупке рюкзаков, в котором фигурирует Александр Аваков, могут передать в суд до конца января 2018 года", - говорится в сообщении.

По информации ТСН, 1 ноября Соломенский районный суд отпустил Авакова-младшего под личное обязательство с ношением электронного браслета. 14 ноября Апелляционный суд оставил без изменений эту меру пресечения для сына Авакова.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр внутренних дел Украина Арсен Аваков уверен, что его сын Александр объявили подозрение, докажет свою невиновность в суде. Вместе с тем глава МВД отметил, что давление на него таким образом - не пройдет.