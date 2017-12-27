Александру Авакову разрешили выехать за границу

Соломенский районный суд Киева постановил вернуть сыну главы МВД Украины Александру Авакову паспорт для выезда за границу и снял электронный браслет. Соответствующее решение было принято в пятницу, 22 декабря.
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на источник в суде.
Отмечается, что Аваков просил отпустить его в Италию до 14 января 2018 года.
"Дело по закупке рюкзаков, в котором фигурирует Александр Аваков, могут передать в суд до конца января 2018 года", - говорится в сообщении.
По информации ТСН, 1 ноября Соломенский районный суд отпустил Авакова-младшего под личное обязательство с ношением электронного браслета. 14 ноября Апелляционный суд оставил без изменений эту меру пресечения для сына Авакова.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр внутренних дел Украина Арсен Аваков уверен, что его сын Александр объявили подозрение, докажет свою невиновность в суде. Вместе с тем глава МВД отметил, что давление на него таким образом - не пройдет.