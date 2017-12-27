06:00 27.12.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100182733:labazovych

Александру Авакову разрешили выехать за границу

Соломенский районный суд Киева постановил вернуть сыну главы МВД Украины Александру Авакову паспорт для выезда за границу и снял электронный браслет. Соответствующее решение было принято в пятницу, 22 декабря.

Александру Авакову разрешили выехать за границу

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на источник в суде.

Отмечается, что Аваков просил отпустить его в Италию до 14 января 2018 года.

"Дело по закупке рюкзаков, в котором фигурирует Александр Аваков, могут передать в суд до конца января 2018 года", - говорится в сообщении.

По информации ТСН, 1 ноября Соломенский районный суд отпустил Авакова-младшего под личное обязательство с ношением электронного браслета. 14 ноября Апелляционный суд оставил без изменений эту меру пресечения для сына Авакова.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр внутренних дел Украина Арсен Аваков уверен, что его сын Александр объявили подозрение, докажет свою невиновность в суде. Вместе с тем глава МВД отметил, что давление на него таким образом - не пройдет.

Поделиться
Читайте также:
 
В Украине за 11 месяцев совершено 1200 убийств Игрок "Челси" признан лучшим французским футболистом 2017 года Нацгвардия испытала новый бронеавтомобиль - ФОТО Собчак официально зарегистрировали в кандидаты президента России
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив