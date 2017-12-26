Собчак официально зарегистрировали в кандидаты президента России

Так, Ксения Собчак претендент на президента РФ от партии "Гражданская инициатива", получила разрешение на открытие специального счета для формирования избирательного фонда.

Теперь Собчак может дать официальный старт для начала кампании и сбор подписей в свою поддержку.

Как известно, Собчак, позиционирует себя как кандидат "против всех", она идет на выборы от "Гражданской инициативы" экс-министра экономики России Андрея Нечаева.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", известная российская телеведущая Ксения Собчак заявила, что передача аннексированного полуострова обратно Украине будет аморальна по отношению к крымчанам.