20:59 26.12.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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На сайте парламента опубликован текст законопроекта Порошенко об антикоррупционных судах

Во вторник, 26 декабря, на сайте Верховной Рады Украины опубликован текст законопроекта президента Петра Порошенко о Высшем антикоррупционном суде.

На сайте парламента опубликован текст законопроекта Порошенко об антикоррупционных судах

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования. При этом в пояснительной записке к документу, в частности, сказано, что проект Закона направлен на определение основ организации и деятельности Высшего антикоррупционного суда и специальных требований к судьям этого суда и гарантий их деятельности.

Юрисдикция Высшего антикоррупционного суда будет распространяться на всю территорию Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко 23 декабря внес в Верховную Раду проект закона о создании в стране Антикоррупционного суда.

Народные депутаты в четверг, 21 декабря, на заседании отозвали проект закона " Об антикоррупционных судах" авторства ряда парламентариев.

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