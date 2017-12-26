Минобороны подвело итоги достижений в реформе ВСУ

Результатами поделился на своей странице в соцсети Facebook руководитель ведомства Степан Полторак.

Отмечается, что среди достижений реформы в оборонной сфере генерал армии указал усовершенствование системы управления и оборонного планирования. А также, увеличение количества тактических учений на бригадном и батальонном уровнях с использованием более 650 стандартов НАТО в процессе подготовки военных.

Полторак напомнил об увеличении денежного обеспечения военнослужащих, переходе более 20 в/ч на новую систему питания, создании оперативного резерва в составе почти 140 тысяч штыков. Не осталось позади и формирование учебных центров и институтов.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Киевская городская рада, проголосовала за бюджет города на 2018 год. За соответствующее решение отдали свои голоса 95 депутатов. При этом бюджет утвержден бездефицитный и с доходами 49,1 миллиардов гривен, в том числе по общему фонду - 45,7 миллиардов гривен.