Допрос Саакашвили в следственных действиях СБУ не состоялся

Об этом сообщил сегодня на допросе адвокат Руслан Чорнолуцкий.

Согласно его словам, моя команда неоднократно просила разъединить эти следственные действия. В частности, о допросе и о взятии образцов для экспертизы. По этому поводу, Чорнолуцкий даже подал ходатайство.

"Сегодня мы не намерены заходить в кабинет следователя для проведения следственных действий", - заявил адвокат подозреваемого.

В свою очередь, Михаил Саакашвили заявил, что придет, если все будет по закону, если будут две повестки.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", лидер "Руха новых сил" Михаил Саакашвили прибыл в СБУ на допрос и намерен подать в суд на СБУ за нарушение его прав. На допрос в СБУ в минувшую пятницу Саакашвили не пришел.