Трамп обнародует список российских чиновников-кандидатов на санкции

Администрация президента США Дональда Трампа к концу января 2018 года представит Конгрессу "Кремлевский доклад" - перечень высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, близких к российской власти, против которых впоследствии могут быть введены санкции.
Об этом заявил бывший главный координатор санкционной политики Госдепартамента США Дэниэл Фрид изданию "Коммерсант".
Отмечено, что составление такого перечня предусмотрено законом "О противодействии противникам США с помощью санкций", подписанным президентом Трампом в августе.
Так, Фрид отметил, что фигуранты этого перечня не сразу столкнутся с практическими последствиями - например, финансовыми. Однако сам факт попадания в этот список увеличивает риск того, что в будущем против его фигурантов будут введены санкции.
При этом, в самом законе CAATSA не сказано, что этот доклад ляжет в основу нового санкционного списка.
По его словам, в список могут попасть люди "с близкого круга президента, причастные к противозаконным схемам и действиям".
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", представитель США при ООН Никки Хейли согласовала сокращение бюджета организации на два года. По мнению дипломата, ООН долгое время извлекала выгоду из "щедрости американского народа".