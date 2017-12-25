Трамп обнародует список российских чиновников-кандидатов на санкции

Об этом заявил бывший главный координатор санкционной политики Госдепартамента США Дэниэл Фрид изданию "Коммерсант".

Отмечено, что составление такого перечня предусмотрено законом "О противодействии противникам США с помощью санкций", подписанным президентом Трампом в августе.

Так, Фрид отметил, что фигуранты этого перечня не сразу столкнутся с практическими последствиями - например, финансовыми. Однако сам факт попадания в этот список увеличивает риск того, что в будущем против его фигурантов будут введены санкции.

При этом, в самом законе CAATSA не сказано, что этот доклад ляжет в основу нового санкционного списка.

По его словам, в список могут попасть люди "с близкого круга президента, причастные к противозаконным схемам и действиям".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", представитель США при ООН Никки Хейли согласовала сокращение бюджета организации на два года. По мнению дипломата, ООН долгое время извлекала выгоду из "щедрости американского народа".