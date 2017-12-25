14:48 25.12.2017 | Политика | Новости
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США и Китай договорились делиться разведданными о КНДР

Вашингтон и Пекин договорились об начале процесса обмена разведывательной информацией о Северной Корее. Об этом передает Asahi.

США и Китай договорились делиться разведданными о КНДР

Такие договоренности были достигнуты в ходе ноябрьского визита президента США Дональда Трампа к председателю КНР Си Цзиньпину. Стороны договорились проводить совместные круглые столы представителей военной разведки, а также проведении регулярных консультациях между военными и разведывательными органами двух стран и о создании ими горячих линий связи напрямую через Вашингтон в Пекин. Также страны договорились обмениваться информацией о переговорах США и Южной Кореи и наоборот Китая и Сеула.

Лидер Си также пообещал усилить санкции против Пхеньяна, информировать Трампа о ходе выполнения программы реализации санкций.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее США и Китай заключили торговые соглашения на 250 млрд долларов.

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