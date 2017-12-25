Порошенко осмотрит военные объекты на Одесчине

Глава украинского государства Петр Порошенко намерен поехать в Одесскую область, чтобы осмотреть военные объекты.
Об этом сообщает местное издание Думская со ссылкой на источники в Одесской облгосадминистрации.
Отметим, что рабочей визит запланирован на среду 27 декабря. Тем не менее готовящийся обмен пленными может подкорректировать планы и президент прибудет 28 декабря.
Кстати, в саму Одессу президент Украины не заедет. Известно, что лидер страны должен посетить только Беляевский и Окнянский районы области. В частности, в Беляевском районе президент осмотрит строительство военного городка отдельного батальона морской пехоты.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", власти США планируют потратить более 200 миллионов долларов на ремонт и строительство военных объектов в Исландии, Норвегии и странах Восточной Европы в рамках инициативы по "сдерживанию российской агрессии".