ООН зависит от финансирования со стороны США, - Хейли

Как сообщили в пресс-службе американской миссии при ООН, бюджет ООН был урезан на 285 млн. долларов. Так, Генассамблея утвердила его в размере 5,39 млрд долларов.

Сокращение бюджета организации инициировал именно Вашингтон, указавший на ее неэффективность.

Хейли также добавила, что неэффективность и перерасход средств ООН хорошо известны. Больше никто не будет пользоваться щедростью американского народа или оставлять ее без внимания.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм уверен, что Трамп в 2018 году намерен сократить финансирование ООН. Сенатор утверждает, что мировое сообщество склонно не соглашаться с многими решениями Вашингтона, и она имеют на это право, однако когда в стране стоит вопрос защиты национальных интересов, то здесь ООН не всегда готово оказать должную поддержку США.