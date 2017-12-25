ООН зависит от финансирования со стороны США, - Хейли

Представитель США при ООН Никки Хейли согласовала сокращение бюджета организации на два года. По мнению дипломата, ООН долгое время извлекала выгоду из "щедрости американского народа".
Как сообщили в пресс-службе американской миссии при ООН, бюджет ООН был урезан на 285 млн. долларов. Так, Генассамблея утвердила его в размере 5,39 млрд долларов.
Сокращение бюджета организации инициировал именно Вашингтон, указавший на ее неэффективность.
Хейли также добавила, что неэффективность и перерасход средств ООН хорошо известны. Больше никто не будет пользоваться щедростью американского народа или оставлять ее без внимания.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм уверен, что Трамп в 2018 году намерен сократить финансирование ООН. Сенатор утверждает, что мировое сообщество склонно не соглашаться с многими решениями Вашингтона, и она имеют на это право, однако когда в стране стоит вопрос защиты национальных интересов, то здесь ООН не всегда готово оказать должную поддержку США.