11:16 25.12.2017 | Политика | Новости
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ООН зависит от финансирования со стороны США, - Хейли

Представитель США при ООН Никки Хейли согласовала сокращение бюджета организации на два года. По мнению дипломата, ООН долгое время извлекала выгоду из "щедрости американского народа".

ООН зависит от финансирования со стороны США, - Хейли

Как сообщили в пресс-службе американской миссии при ООН, бюджет ООН был урезан на 285 млн. долларов. Так, Генассамблея утвердила его в размере 5,39 млрд долларов.

Сокращение бюджета организации инициировал именно Вашингтон, указавший на ее неэффективность.

Хейли также добавила, что неэффективность и перерасход средств ООН хорошо известны. Больше никто не будет пользоваться щедростью американского народа или оставлять ее без внимания.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм уверен, что Трамп в 2018 году намерен сократить финансирование ООН. Сенатор утверждает, что мировое сообщество склонно не соглашаться с многими решениями Вашингтона, и она имеют на это право, однако когда в стране стоит вопрос защиты национальных интересов, то здесь ООН не всегда готово оказать должную поддержку США.

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