13:49 25.12.2017 | Политика | Новости
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Кто из российских топ-чиновников подпадает под американские санкции

Администрация президента США Дональда Трампа готовится опубликовать список российских чиновников, которые попадают под действие новых американских санкций.

Кто из российских топ-чиновников подпадает под американские санкции

Об этом заявил бывший главный координатор санкционной политики Госдепартамента США Дэниэл Фрид.

Эксперт уверен, что в список под названием "Кремлевский доклад" попадут люди из близкого окружения Владимира Путина, однако конкретных имен он на назвал. Что касается топ-политиков и чиновников, вроде Лаврова или Шойгу, то Фрид считает, что конкретные имена не составляют основную часть программы санкций. Он уверен, что адресные санкции и ограничения не сразу станут заметными для российских фигурантов, однако на то и санкции расчитаны, чтобы добиваться постепенного финансовго сдавливания.

Президент Трамп, вероятно представит полный санкционный список к концу-началу января 2018 года. В действие они вступят уже следующей весной.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что санкции против Москвы будут сохраняться до тех пор, пока Россия не прекратит проводить агрессивную политику на востоке Украины.

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