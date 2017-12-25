Кто из российских топ-чиновников подпадает под американские санкции

Администрация президента США Дональда Трампа готовится опубликовать список российских чиновников, которые попадают под действие новых американских санкций.
Об этом заявил бывший главный координатор санкционной политики Госдепартамента США Дэниэл Фрид.
Эксперт уверен, что в список под названием "Кремлевский доклад" попадут люди из близкого окружения Владимира Путина, однако конкретных имен он на назвал. Что касается топ-политиков и чиновников, вроде Лаврова или Шойгу, то Фрид считает, что конкретные имена не составляют основную часть программы санкций. Он уверен, что адресные санкции и ограничения не сразу станут заметными для российских фигурантов, однако на то и санкции расчитаны, чтобы добиваться постепенного финансовго сдавливания.
Президент Трамп, вероятно представит полный санкционный список к концу-началу января 2018 года. В действие они вступят уже следующей весной.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что санкции против Москвы будут сохраняться до тех пор, пока Россия не прекратит проводить агрессивную политику на востоке Украины.