Кто из российских топ-чиновников подпадает под американские санкции

Об этом заявил бывший главный координатор санкционной политики Госдепартамента США Дэниэл Фрид.

Эксперт уверен, что в список под названием "Кремлевский доклад" попадут люди из близкого окружения Владимира Путина, однако конкретных имен он на назвал. Что касается топ-политиков и чиновников, вроде Лаврова или Шойгу, то Фрид считает, что конкретные имена не составляют основную часть программы санкций. Он уверен, что адресные санкции и ограничения не сразу станут заметными для российских фигурантов, однако на то и санкции расчитаны, чтобы добиваться постепенного финансовго сдавливания.

Президент Трамп, вероятно представит полный санкционный список к концу-началу января 2018 года. В действие они вступят уже следующей весной.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что санкции против Москвы будут сохраняться до тех пор, пока Россия не прекратит проводить агрессивную политику на востоке Украины.