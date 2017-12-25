Фортуна помогает смелым: что привело Себастьяна Курца к власти - ФОТО, ВИДЕО

Политический кризис как в самой Австрийской народной партии (АНП), так и внутри в союзе с социал-демократами привел на место Миттерленера молодого и амбициозного Себастьяна Курца, который критиковал старших партийцев за многочисленные собрание и принятия решений, которые затем остаются без дела. Более 90 процентов консерваторов отдали свои голоса за негои не ошиблись.

Экс-вице-канцлер Австрии и экс-председатель Народной партии ЭрхардБузек так высказался про Курца: "По сравнению с политиками… он был свежим, общительным и отзывчивым. Курц представил ​​концепцию обновления и теперь она реализовалась".

Немецкий журнал Spiegel опубликовал статистику, где Курц стал самым молодым канцлером за всю историю Австрии и Европы, вероятно и мира. На данный момент в Евросоюзе остались три лидера моложе сорока: Курц, ирландский премьер Лео Варадкар - ему 38 лет и глава правительства Эстонии Юри Ратас – 39 лет.

В свою очередь немецкое издание DiePresse, написало, что Австрийская народная партия заняла 62-ва мандата в нижнюю палату австрийского законодательно института, а объединившись с Австрийской партией свободы праворадикального толка, Курц пошел на коалиционное сотрудничество с правыми евроскептиками. Президента Александр ван дер Беллен принял присягу молодого Курцав императорском дворце Хофбург перед депутатами новосозданной австрийской коалиции.

Его предвыборная риторика настораживала европейских политиков, особенно по вопросу с беженцами и мигрантами с Ближнего востока, а его заявления отбивались отзвуками красноречия Трампа и Орбана. Однако, как показала практика, зачастую лидеры нарочно подыгрывают в интересах электората пытаясь намеренно "увеличивать градус" турбулентности у населения, выдавая "желаемое за действительное".

Пусть во власть

Юный 31-летний канцлер за свою 12-летнюю политическую карьеру успел себе нарастить "зубов мудрости". Молодой австриец поднимался в политику с самых низов политической лестницы. Сначала он присоединился к молодежной ветке АНП Junge Volkspartei, но даже в рядовые партийцы Курц прошел с трудом, так как он еще даже не учился в университете. Далее он прошел в ландтаг Вены и стал членом городского совета австрийской столицы. Годом позже его поставили госсекретарем по европейской интеграции, которое затем вошло в МИД Австрии при каденции главы этого ведомства Вернера Файманна. Здесь он проработал четыре года, а затем перенял министерский портфель от Файманна. В 2004-2005 годах он прошел обязательную службу в армии. В 2017 году он возглавил ОБСЕ, и первую свою командировку он совершил на Донбасс, где пообщался с местными жителями и представителями организации.

Новый глава Австрии опытен в общении с действующими европейскими политиками, что подтверждает его постоянное присутствие в составе австрийской делегации на всех больших саммитах и форумах.

Себастьян Курц и глава МИДа Албании Дитмир Бушати

Себастьян Курц и президент Украины Петр Порошенко

Себастьян Курц и Кэтрин Эштон

Себастьян Курц и канцлер Германии Ангела Меркель

Себастьян Курц и президент Франции Эммануель Макрон

Себастьян Курц и глава МИДа Венгрии Петер Сийярто

Таким образом, опыта сотрудничества и контактов впервыми лицами европейских государств или министров австриец имеет предостаточно. Тем более, что Себастьян отличается привычкой внимательно слушать. Сам канцлер поставил себе задачу выступить неким медиатором во многих спорных проблемах Европы.

"Свой" среди "своих"

Новый канцлер отлично разобрался во внутренней ситуации в Австрии и Европе, учел интересы всех избирательных прослоек и поступил как маститый политтехнолог, избрав для себя электоральную нишу, на покорение которой он бросил все свои знания, ресурсы и обаяние. Курц представитель поколения «миллениалов», он подхватил общеевропейский тренд и сыграл на настроениях молодого поколения, которое разочаровалось в либеральной политике социал-демократов, особенно огрехами в безработице и проблемой с беженцами. Подобные обещания дали свои всходы, то большинство молодых людей, которые раньше не ходили на выборы отдали свои голоса за Курца, а вот либерального меньшинства, которое стабильно поддерживало своих политиков и партии, явно не хватило.

Курц открытый, отзывчивый к журналистам, и современный, он прекрасно слышит молодежь. DW ранее публиковало материалы о его методах агитационной работы. Еще будучи простым членом ландтага он разъезжал на черном джипе по своему городус красивыми девушками, раздавая материалы своей партии. Канцлер часто пользуется социальными сетями Twitter или Facebook, он это порождение эпохи диджитализации. Как показала практика с Трампом, это может приносить как политические очки, так и создавать излишнюю напряженность в СМИ.

Себастьян на собственном примере показывает, что для молодежи нет ничего не возможного, что престарелые мужи в политике не вечны, и если "Я" (имеется ввиду Курц) смог, то почему не можете и "вы". Такой посыл еще раз укрепляет рейтинг доверия среди молодежи к новому канцлеру. А современная тенденция к гуманизации образования доказывает лишь одно – для того, чтобы набраться опыта и знаний необходимо в два раза меньше времени, но усилий, чего можно добиться с помощью свободного доступа к любой информации.

Предвыборная программа и обещания

Новый глава австрийского парламента выступает с четкой программой по разрешению проблемы с беженцами. Он сторонник, так называемой программы "законного приема гостей". В этом плане он выразился очень четко, он готов признать и быть приветливым к всем, кто приехал в Австрию на законных основаниях, но принимать неконтролируемые потоки беженцев он не намерен. Потому в своей программе подает такие варианты разрешения этой проблемы при его каденции: беженцам будут уменьшены социальные выплаты, средства на содержание мигранта будут изыматься из его же кармана, беженцам запретят ранее возрастное бракосочетание с родственниками, которые уже проживают в Австрии.

Напомним, что именно Курц еще на посту министра иностранных дел стал инициатором введения запрета на ношение паранджи в общественных местах в Австрии и внедрения для всех мигрантов с Ближнего Востока и Африки программы обязательного изучения немецкого языка, истории, культуры и тд.

Политик считает, что австрийцам, которые проживают за пределами страны (особенно это касается болезненной для Австрии территории Тироля, которая после Первой мировой отошла к Италии), раздать австрийские паспорта в массовом порядке. Видимо этот прием Курц позаимствовал от своего венгерского коллеги Виктора Орбана, который в свое время раздавал венгерские паспорта сербским и словацким венграм. Таким образом, Орбан не только выполнял свои популистические обещания в духе "сделаем Венгрию великой снова", но и набивал себе потенциальный избирателей. В этом деле он действительно преуспел. Курц воспользовался таким же приемом, причем в список его выступлений теперь добавился пункт о восстановлении единства между всеми австрийцами. Понимая, какой серьезный информационный повод в СМИ всегда носила эта тема, будущий канцлер сразу превратился в защитника своей ирреденты, и опять же таки, от этого только выиграл.

Ротационные изменения в союзе с Штрахе

В истории страну правые силы уже несколько раз управляли страной и последний опыт был не так давно в 2000-х годах. Это уже третий кабинет, который состоит полностью из консерваторов. Восемь кресел достались в этот раз партии Курца, шесть – его партнеру Штрахе. Примечательно, что канцлер отдал под руководство «свободовцев» ключевые министерства.

Вице-канцлером стал лидер правых Хайнц-Кристиан Штрахе. Министром внутренних дел стал секретарь АПС Херберт Кикль, министром обороны - Марио Кунасек, Норберт Хофер назначен министром инфраструктуры и транспорта, министром социальных дел, министром здравоохранения стала Беате Хартингер-Кляйн. Карин Кнайсль возглавила министерство иностранных дел, однако только по вопросам Ближнего востока. Основная задача по формированию внешней политики в ЕС все-таки осталась за Курцом.

Финансы, экономика, европейская политика, образование и технологии остались на совести команды Курца.

Международная политика

С заявлений Курца уже четко можно проанализировать его основные векторы внешней политики. Во время предвыборной кампании Курц не раз критиковал нынешнего немецкого канцлера Ангелу Меркель за ее методы решения мигрантского кризиса. Поэтому, учитывая экономическое и политическое превосходство ФРГ на континенте ситуация останется неизменной. Вот только проблемы могут возникнуть со стороны Меркель, которая явно не будет готова воспринимать позиции команды Штрахе, транслируемые устами Курца, а они будут.

Экономические, культурные и языковые связи между двумя странами настолько сильны, что тандем Вена-Берлин сохранится.

Довольно жесткую позицию Курц занимает и в отношении турецких властей. Канцлер постоянно на публике при каждой информационной возможности критикует действия Анкары и ее руководства, которые нарушают права человека, проводят репрессии против ученых и журналистов, ограничивают свободу слова. А высказывания самого Эрдогана назвал "запугиванием оппозиции в стране". Будучи министром иностранных дел он был противников евроинтеграции Турции еще до конфликта по линии Берлин-Анкара и, как оказалось, был очень прав.

Что касается России и Украины, то Курц бывал и в Москве, и в Киеве, причем здесь у нас он частый гость еще со времен его председательства в ОБСЕ. Он заявил, что будет придерживаться санкционного режима против агрессивной политики Москвы, однако его правительство также готово подыграть политике "мягкой силы" Кремля и начать постепенно отменять санкции, однако тут Россия должна сделать первые шаги, и тогда Австрия сделает два. Но вот его соратник Штрахе открыто высказывался за признание Крыма за российской стороной, что не может вызывать к Курцу вопросов по поводу высказываний его коалиционного партнера. Однако, как показывает практика, Западу не стоит опасаться за изменения внешнеполитического курса Курца, ведь он воспитанник европейской дипломатии, а Россия уже не раз делала ставку на "якобы" пророссийских политиков вроде Трампа или Ле Пен, но ошиблась.

Сейчас появилась замечательная возможность выстроить новый американо-европейский диалог на международном уровне, который уже давно наполнился различными антагонизмами (чего только стоит Сирия и недавний конфликт с признанием Иерусалима) при триумвирате Трюдо-Макрон-Курц. Инициативу на себя может взять как раз новый канцлер, ведь в области международной дипломатии он профессионал.

К счастью, о схожести стилей политикантского искусства всех трех молодых лидеров говорить лишнего не нужно, ведь он (стиль) прекрасно и в полной мере подается СМИ по экранам телевизоров.

Новоиспеченный австрийский лидер критикует политику "блоковых систем", все же он консерватор, но умеренный, а потому поклонник единой Европы, где особое место будет занимать и Австрия. Себастьян категорически высказался на счет проведения референдума о выходу из ЕС. Сам политик очень много полемизирует перед журналистами и австрийцами, однако когда дойдет дело до сотрудничества с Брюсселем, тогда, вероятно, он будет готов с легкостью распрощаться со своим популизмом и променять неброские джинсы и кофту на представительский костюм.