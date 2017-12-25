Филипп VI призывает испанцев к национальной солидарности

Испанский король традиционно поздравил всех испанцев на различных диалектах - кастильском, баскском, каталанском и галисийском языках. Филипп также затронул проблему сепаратизма в Каталонии и призвал новое руководство региона перестать намеренно раскалывать страну, но пойти на конструктивный диалог с Мадридом. Он также засудил террористическую политику и нарушения Конституции прошлым главой Женералитет Пучдемоном и его окружением. Ранее в Каталонии прошли парламентские выборы, где большинство голосов досталось лояльной Мадриду партии "Граждане".

"Нам поможет демократическое единство, сила правового государства и эффективность международного сотрудничества", - резюмирует Филипп.

Как сообщалось в "УРА-Информ", премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что готов сотрудничать с новым каталонским руководством.