11:22 25.12.2017 | Политика | Новости
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Филипп VI призывает испанцев к национальной солидарности

Король Испании Фелипп VI просит испанцев перестать конфликтовать и объединится вокруг единой национальной идеи. Об этом передает BBC.

Филипп VI призывает испанцев к национальной солидарности

Испанский король традиционно поздравил всех испанцев на различных диалектах - кастильском, баскском, каталанском и галисийском языках. Филипп также затронул проблему сепаратизма в Каталонии и призвал новое руководство региона перестать намеренно раскалывать страну, но пойти на конструктивный диалог с Мадридом. Он также засудил террористическую политику и нарушения Конституции прошлым главой Женералитет Пучдемоном и его окружением. Ранее в Каталонии прошли парламентские выборы, где большинство голосов досталось лояльной Мадриду партии "Граждане".

"Нам поможет демократическое единство, сила правового государства и эффективность международного сотрудничества", - резюмирует Филипп.

Как сообщалось в "УРА-Информ", премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что готов сотрудничать с новым каталонским руководством.

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