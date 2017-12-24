Волкер уверен, что санкции против России должны сохранятся

Поэтому он считает, что санкции против Российской Федерации должны сохраняться. Как отметил Волкер в воскресенье, 24 декабря, в интервью итальянской газете La Stampa​, впечатление о том, что кризис на востоке Украины прошел "абсолютно ошибочно".

Нарушения режима прекращения огня увеличились, в то время как число убитых мирных жителей стало самым высоким с начала столкновений.

К этому добавляется крах экономики и инфраструктуры, что сделало население более уязвимым, - пояснил дипломат, добавив, что необходимо, чтобы санкции оставались в силе до момента, пока будут существовать причины, по которым они были введены.

Вместе с тем Волкер подчеркнул, что соблюдение минских соглашений является важнейшим условием снятия санкций.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 21 декабря Европейский союз продлил экономические санкции против Российской Федерации.