Волкер настаивает на сохранении санкций против России

Об этом передает La Stampa.

По его словам, не стоит сбавлять градус информативности по поводу войны на Донбассе, так как конфликт не только не пошел на спад, но количество обстрелов лишь увеличилось. Число убитых мирных жителей стало самым высоким с начала столкновений. Все это дополняется тем, что Россия вышла с состава СЦКК, что может значительно ухудшить гуманитарную ситуацию на востоке Украины, это и крах экономики, и инфраструктуры. Волкер настойчиво заявил, что санкции будут сохраняться до тех пор, пока будут веские причины, чтобы они дейтсовали.

"Мы должны сохранять санкции, пока Минск не будет реализован", - резюмирует спецпредставитель.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Курт Волкер недавно заявил, что ситуация на Донбассе сейчас продолжает ухудшаться.