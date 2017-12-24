09:00 24.12.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В следующем году цены на газ для населения повышать не будут, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман утверждает, что в 2018 году цены на тарифы за газ для населения не вырастут. Об этом говорится на странице в Facebook министра.

В следующем году цены на газ для населения повышать не будут, - Гройсман

По словам премьера, необходимо продолжать процесс наращивания добычи голубого топлива из собственных источников, чтобы страна могла стать нетто-экспортером, однако сейчас мы зависим от зарубежных поставок, наш кабинет будет это исправлять. Что касается поднятия цен на газ, продолжает Гройсман, то не стоит разводить панику и пугать население по телевизору, так как оснований для повышения цен просто нет и не будет. Но вот к концу 2018 года цена на газ может быть пересмотрена в соответствии с соответствующей формулой.

"Цена будет зависеть от колебаний цены на газ на европейских рынках, это точно", - резюмирует глава правительства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее премьер Украины Влаодмир Гройсман отметил, что ради недопущения роста цен на продукты в стране нужно насытить внутренний рынок товарами.  

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