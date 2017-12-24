20:59 24.12.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Одесской области полиция задержала трех человек во время выборов

В Одесской области в воскресенье, 24 декабря, на избирательный участок в поселке Лиманка полиция задержала три человека.

В Одесской области полиция задержала трех человек во время выборов

Тут наблюдатели и доверенные лица обнаружили попытку выдачи членом комиссии избирательного бюллетеня лицам, которые не являются избирателями. Тут же на избирательный участок была вызвана следственно-оперативная группа, которая задержала трех человек.

Сейчас проводятся следственные действия с ними и двумя членами комиссии. Как сообщают наблюдатели, на этом участке выдавали бюллетени людям, которые не должны голосовать на этом избирательном округе.

Такая ситуация вызвала возмущение избирателей и скандал между ними, кандидатами в депутаты на этом округе и председателем комиссии.

Во время потасовки комиссия проголосовала за удаление с избирательного участка кандидата в депутаты поселкового совета самовыдвиженца Николая Богдана.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в Украине проходят выборы в 51-ой территориальной объединенной общине. Старт избирательно процесса дал лично вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, назвав создание новой общины очередным шагом к процессу децентрализации и рождения новых политиков, лидеров местного самоуправления.

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