В Одесской области полиция задержала трех человек во время выборов

Тут наблюдатели и доверенные лица обнаружили попытку выдачи членом комиссии избирательного бюллетеня лицам, которые не являются избирателями. Тут же на избирательный участок была вызвана следственно-оперативная группа, которая задержала трех человек.

Сейчас проводятся следственные действия с ними и двумя членами комиссии. Как сообщают наблюдатели, на этом участке выдавали бюллетени людям, которые не должны голосовать на этом избирательном округе.

Такая ситуация вызвала возмущение избирателей и скандал между ними, кандидатами в депутаты на этом округе и председателем комиссии.

Во время потасовки комиссия проголосовала за удаление с избирательного участка кандидата в депутаты поселкового совета самовыдвиженца Николая Богдана.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в Украине проходят выборы в 51-ой территориальной объединенной общине. Старт избирательно процесса дал лично вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, назвав создание новой общины очередным шагом к процессу децентрализации и рождения новых политиков, лидеров местного самоуправления.