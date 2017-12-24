17:32 24.12.2017 | Политика | Новости
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США сократят финансирование ООН

Влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм уверен, что Трамп в 2018 году намерен сократить финансирование ООН. Об этом передает "Голос Америки".

США сократят финансирование ООН

Сенатор утверждает, что мировое сообщество склонно не соглашаться с многими решениями Вашингтона, и она имеют на это право, однако когда в стране стоит вопрос защиты национальных интересов, то здесь ООН не всегда готово оказать должную поддержку США. Объединенные Нации выражают недовольство американской внешней политикой, проводя голосования в Генеральной Ассамблее. Решения организации имеют консультативный характер, и меня это не беспокоит, однако Трамп очень остро реаигирует на подобные заявления, отмечает Грэм.

Грэм выразил беспокойство по вопросу финансирования ООН, так как деньги американских налогоплательщиков расходуются впустую, против интересов США.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее США заблокировали проект резолюции ООН против признания Иерусалима столицей Израиля.

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