10:13 24.12.2017 | Политика | Новости
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Пучдемон просит Мадрид отменить его ордер на арест

 Экс-лидер Каталонии Карлес Пучдемон просит премьер-министра Марианно Рахоя отменить ордер на его арест и позволить ему вернуться домой. 

Пучдемон просит Мадрид отменить его ордер на арест

Об этом Deutsche Welle.

Пучдемон утверждает, что он все еще остается законно избранным лидером регионального собрания, и если Мадрид уважает Конституцию, то позволит ему вернуться в Каталонию еще до первого официального собрания Женералитета. Политик а данный момент находится в эмиграции в Брюсселе, в Испании ему грозит уголовная ответственность за нарушение Конституции страны и государственную измену. Пучдемону грозит 20 и более лет лишения свободы. Однако он готов рассматривать любые предложения со стороны Рахой.

Отстраненный глава Каталонии даже готов отказаться от идеи независимости региона. "Я хотел бы как можно скорее вернуться в Каталонию", - резюмирует Пучдемон.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Каталонии на выборах в парламент сторонники независимости получили большинство.

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