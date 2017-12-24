Пучдемон просит Мадрид отменить его ордер на арест

Об этом Deutsche Welle.

Пучдемон утверждает, что он все еще остается законно избранным лидером регионального собрания, и если Мадрид уважает Конституцию, то позволит ему вернуться в Каталонию еще до первого официального собрания Женералитета. Политик а данный момент находится в эмиграции в Брюсселе, в Испании ему грозит уголовная ответственность за нарушение Конституции страны и государственную измену. Пучдемону грозит 20 и более лет лишения свободы. Однако он готов рассматривать любые предложения со стороны Рахой.

Отстраненный глава Каталонии даже готов отказаться от идеи независимости региона. "Я хотел бы как можно скорее вернуться в Каталонию", - резюмирует Пучдемон.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Каталонии на выборах в парламент сторонники независимости получили большинство.