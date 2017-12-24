Навального - в президенты

Неравнодушные россияне и сторонники Навального организовали кампанию по сбору голосов с городов по всей федерации, дабы граждане России могли выдвинуть Навального в качестве самовыдвиженца. По результатам сбора голосов выяснилось, что в Санкт-Петербурге 1797 избирателей высказались "за" Алексея, в Саратове 860 россиян проголосовали в поддержку Навального, в Ростове-на-Дону 800 ростовчан сказали "за" и в Уфе 738 человек поддержали оппозиционера.

В Москве на территории одного из местных пляжей была установлена ​​палатка, где работали волонтеры и собрали более 700 голосов в поддержку Навального. Сам Алексей заявил, что в конце дня лично поедет в ЦИК и подаст свою кандидатуру на пост президента.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Центральную избирательную комиссию России поступило 29 заявок от кандидатов на пост президента государства России.