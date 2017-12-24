Меркель и Макрон настаивают на прекращении огня на Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон просят Киев и Москву вернуться в СЦКК. Об этом передает DW.
Оба лидера считают, что на востоке Украины необходимо придерживаться мирного процесса урегулирование конфликта, другой альтернативы кроме как выполнение Минских договоренностей обеими сторонами не существует. Макрон призвал Россию уважать независимость и территориальную целостность Украины. Меркель еще раз подчеркнула важность СЦЦК и выразила свое сожалению о том, что представители Москвы покинули организацию, так как это грозит гуманитарной катастрофе на Донбассе.
Кроме того, Берлин и Париж призывают ускорить процесс обмена пленными до 1 января 2018 года по формуле "всех на всех".
Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее лидеры Германии и Франции заявили о том, что готовы принимать совместные решения для проведения реформы Европейского союза.