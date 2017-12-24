КНДР жестко осудила санкции ООН

Так, Пхеньян в очередной раз заявил, что Вашингтон и все мировое сообщество хотят уничтожить КНДР и весь северокорейский народ, страны все больше и больше борются с тем, чтобы навязывать нам самые суровые санкции. Руководство страны называет новые санкции актом начала полномасштабной войны. КНДР и далее будет продолжать разработку ядерного оружия, дабы достичь необходимого баланса сил в мире и начать новый многополярный диалог ядерных государств, где будет место и для Северной Кореи.

"Шантаж и враждебные действия путем установления практического баланса сил с США, вот наш план, санкции мы отвергаем", - отмечает северокорейская сторона.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Совет Безопасности ООН ввел новые санкции против Северной Кореи из-за нового проведения испытаний баллистических ракет.