09:28 24.12.2017 | Политика | Новости
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КНДР жестко осудила санкции ООН

Санкции Организации Объединенных Наций только ускорят разработку ядерного оружия в Северной Корее. Об этом передает Reuters.

КНДР жестко осудила санкции ООН

Так, Пхеньян в очередной раз заявил, что Вашингтон и все мировое сообщество хотят уничтожить КНДР и весь северокорейский народ, страны все больше и больше борются с тем, чтобы навязывать нам самые суровые санкции. Руководство страны называет новые санкции актом начала полномасштабной войны. КНДР и далее будет продолжать разработку ядерного оружия, дабы достичь необходимого баланса сил в мире и начать новый многополярный диалог ядерных государств, где будет место и для Северной Кореи.

"Шантаж и враждебные действия путем установления практического баланса сил с США, вот наш план, санкции мы отвергаем", - отмечает северокорейская сторона.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Совет Безопасности ООН ввел новые санкции против Северной Кореи из-за нового проведения испытаний баллистических ракет.

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