Военным за три года выдано пять тысяч квартир, - Порошенко

Такие данные распространил глава украинского государства Петр Порошенко – в рамках рабочей поездки в Днепр. Согласно словам президента – в течение трех лет были вручены квартиры в целом примерно пяти тысячам военных украинского Минобороны, а также Нацгвардии, полиции, СБУ, погранслужбе и прочим силовым структурам. При этом, глава страны также отметил, что 90 процентов из тех, кто получил квартиры, это участники АТО.

Как сообщал УРА-Информ, на Киевщине в ноябре 2017 г. сгорела квартира. Это произошло в поселке Литочки – передавали представители ГСЧС.