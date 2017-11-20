16:46 20.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Военным за три года выдано пять тысяч квартир, - Порошенко

Украина в течение последних трех лет выдала военным всех силовых структур около пяти тысяч квартир. 

Военным за три года выдано пять тысяч квартир, - Порошенко

Такие данные распространил глава украинского государства Петр Порошенко – в рамках рабочей поездки в Днепр. Согласно словам президента – в течение трех лет были вручены квартиры в целом примерно пяти тысячам военных украинского Минобороны, а также Нацгвардии, полиции, СБУ, погранслужбе и прочим силовым структурам. При этом, глава страны также отметил, что 90 процентов из тех, кто получил квартиры, это участники АТО.

Как сообщал УРА-Информ, на Киевщине в ноябре 2017 г. сгорела квартира.  Это произошло в поселке Литочки – передавали представители ГСЧС.


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