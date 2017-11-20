В Украине появятся четыре тысячи камер видеофиксации, - Аваков

Так, закон о ПДД может быть принят уже в декабре 2017 г. В Украине за полгода будут поставлены четыре тысячи камер видеофиксации. Такие заявление сделал министр внутренних дел страны Арсен Аваков - передает пресс-служба МВД.

Согласно его словам - четыре тысячи камер, которые установят по всей стране за следующие полтора года после принятия закона в парламенте - приведет к снижению сначала на 30 процентов, потом на 50 процентв аварийности и смертности. Более того, по словам Авакова, снижение предельно допустимой скорости движения авто в населенных пунктах до 50 км/ч даст возможность существенно снизить смертность на дорогах.

Как сообщал УРА-Информ, в Николаеве маршрутка столкнулась с легковым авто.