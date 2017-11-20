В Польше заявили, что не будут молчать о "преступлениях" УПА

Как заявил глава Института национальной памяти Польши Ярослав Шарек, Польша не может молчать о "преступлениях" УПА против поляков не будут молчать. Об этом сообщает местное издание wPolityce.
Шарек отметил, что IPN не может определять украинскому народу, каких героев он должен себе выбрать. Однако институт не может молчать о преступлениях против поляков, совершенных на Волыни и в восточной Малопольши.
По его мнению, Степан Бандера, который во время трагических событий на Волыни в 1943 году находился в немецком концентрационном лагере, тоже несет ответственность за эти события.
Считается, что украинцев и поляков могут объединять другие герои, например, Симон Петлюра или генерал Марко Безручко, который защищал город Замость от большевиков.
Кроме того, объединительными темами он считает Голодомор в Украине, подпольную деятельность католической церкви, служение польских священников среди украинцев и деятельность антикоммунистических активистов в 1970-х годах.
Шарек добавил, что несмотря на различие, шансы на диалог между Польшей и Украиной существуют. Например, в сфере обмена архивными документами.
Как сообщалось ранее "УРА-Информ", американский Конгресс должен принять резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Согласно словам посла, его руководство снова пойдет в Конгресс США, чтобы добиться правды и справедливости и принять в следующем году соответствующую резолюцию.