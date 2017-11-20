В Польше заявили, что не будут молчать о "преступлениях" УПА

Шарек отметил, что IPN не может определять украинскому народу, каких героев он должен себе выбрать. Однако институт не может молчать о преступлениях против поляков, совершенных на Волыни и в восточной Малопольши.

По его мнению, Степан Бандера, который во время трагических событий на Волыни в 1943 году находился в немецком концентрационном лагере, тоже несет ответственность за эти события.

Считается, что украинцев и поляков могут объединять другие герои, например, Симон Петлюра или генерал Марко Безручко, который защищал город Замость от большевиков.

Кроме того, объединительными темами он считает Голодомор в Украине, подпольную деятельность католической церкви, служение польских священников среди украинцев и деятельность антикоммунистических активистов в 1970-х годах.

Шарек добавил, что несмотря на различие, шансы на диалог между Польшей и Украиной существуют. Например, в сфере обмена архивными документами.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", американский Конгресс должен принять резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Согласно словам посла, его руководство снова пойдет в Конгресс США, чтобы добиться правды и справедливости и принять в следующем году соответствующую резолюцию.