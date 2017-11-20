В Германии провались очередные переговоры о создании коалции

По информации ведомства, лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер объявил о выходе из переговоров о создании коалиции, обосновав это "отсутствием доверия". Другие участники переговоров - союз ХДС/ХСС и партия "Союз 90"/"зеленые" выразили сожаление таким исходом консультаций.

Как отметил глава Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии Эрик Швайцер, этот провал переговоров по созданию новой правительственной коалиции опасается "более длинной фазы неопределенности" в стране.

В свою очередь президент Центрального союза немецких ремесленников Ханс-Петер Вользайфер охарактеризовал провал переговоров как "фатальный". Он считает, что на переговорах "партийно-тактические соображения" взяли верх над "общегосударственной ответственностью".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Федеративной республике Германия правящая партия уже месяц не может сформировать рабочую коалицию.Так, стороны не могут договориться по ряду спорных вопросов, в частности, есть дискуссии в проблеме с беженцами и отказе от использования угля. Ранее немецкий канцлер Ангела Меркель прогнозировала создания, так называемой коалиции "Ямайка", в которую должны были войти представители партии Христианско-демократический союз (ХДС), Христианско-социальный союз (ХСС), "зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП).