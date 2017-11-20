15:29 20.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина имеет право на членство в Евросоюзе, - Порошенко

Украина имеет право стать членом Европейского Союза, но должна соответствовать критериям. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Днепр.

Украина имеет право на членство в Евросоюзе, - Порошенко

Как отметил Порошенко, Украина должна заботиться об имплементации соглашения об ассоциации с Евросоюзом с ее дорожной картой.

Имплементации - это предпосылка дальнейших шагов по евроинтеграции. Украина по 49 статье имеет право на членство в Евросоюзе. Единственное, что должна Украина, так это отвечать европейским критериям.

При этом он отметил, что украинское государство шаг за шагом возвращается к экономическому росту и экономического развития.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Европейский союз разрабатывает специальный план на случай, если переговоры о выходе Великобритании из ЕС завершатся без соглашения о Brexit. План включает в себя отключение Британии баз данных безопасност Евросоюза.


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