Украина имеет право на членство в Евросоюзе, - Порошенко

Как отметил Порошенко, Украина должна заботиться об имплементации соглашения об ассоциации с Евросоюзом с ее дорожной картой.

Имплементации - это предпосылка дальнейших шагов по евроинтеграции. Украина по 49 статье имеет право на членство в Евросоюзе. Единственное, что должна Украина, так это отвечать европейским критериям.

При этом он отметил, что украинское государство шаг за шагом возвращается к экономическому росту и экономического развития.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Европейский союз разрабатывает специальный план на случай, если переговоры о выходе Великобритании из ЕС завершатся без соглашения о Brexit. План включает в себя отключение Британии баз данных безопасност Евросоюза.