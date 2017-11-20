15:59 20.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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У США и России есть разногласия по вопросу миротворцев на Донбассе, - Ельченко

У США и Российской Федерации есть разногласия по вопросу миротворцев на Донбассе. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко в эфире украинского телеканала.

У США и России есть разногласия по вопросу миротворцев на Донбассе, - Ельченко

По его словам, ООН настаивает с партнерами на том, чтобы миротворческие силы были расположены по всей территории, неконтролируемой Украиной.

В то же время, Россия настаивает на том, чтобы это было только вдоль линии разведения. В конечном итоге, это может привести к дальнейшему замораживанию конфликта. То есть этот пункт является принципиальным и ключевым.

Но именно по этому вопросу обе стороны никак не могут договориться, не могут найти пока что взаимопонимания Соединенные Штаты и Российская Федерация.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", правительство Швеции поддерживает украиснкую страну в вопросах планов привлечения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбасс. Как известно, министр обороны Украины Степан Полторак совершил рабочую поездку в Канаду, где встретился в Ванкувере с  министром обороны Королевства Швеция Петером Хульквистом. В частности, стороны двух государств обсудили вопросы углубления военного сотрудничества в сфере обороны.


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