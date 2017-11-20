Сурков и Волкер могут встретятся в декабре в одной из стран Евросоюза

Это будет последняя встреча в 2017 году. Стороны будут обсуждать вопрос миссии Организации объединенных наций на Донбассе.

Как сообщает издание "Интерфаксу", об этом им сообщил источник знакомый с ситуацией. По данным источника, очередная встреча запланирована и готовится предварительно в одной из стран Евросоюза. Основной темой встречи станет модальность миссии ООН на Донбассе. Вопросы безопасности по-прежнему являются основным неурегулированным препятствием к реализации политического сценария.

Тем не менее, участники переговоров инициируют различные подходы к внедрению общих принципов стабилизации обстановки: по-разному видят модальности присутствия контингента ООН в зоне конфликта, хотя и имеют единое видение целей миссии. Поэтому им предстоит привести позиции к компромиссному сценарию, - сказал источник.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Сурков и Волкер встретились в Белграде 13 ноября. На встрече американская сторона представила свои предложения по проекту резолюции Совбеза ООН относительно размещения миссии на Донбассе.