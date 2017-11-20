10:17 20.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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США должны признать Голодомор геноцидом, - Чалый

Американский Конгресс должен принять резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Такое заявление сделал посол Украины в США Валерий Чалый на своей странице в Facebook.

США должны признать Голодомор геноцидом, - Чалый

Согласно словам посла, его руководство снова пойдет в Конгресс США, чтобы добиться правды и справедливости и принять в следующем году соответствующую резолюцию.

Вместе с тем Чалый отметил, что уже была попытка добиться признания Голодомора геноцидом, но она не увенчалась успехом.

"Мы снова пойдем в Конгресс США, чтобы добиться правды и справедливости и принять в следующем году соответствующую резолюцию", - добавил он.

Как известно, ранее Конгресс США представил проект резолюции о признании Голодомора геноцидом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице начинаются массовые мероприятия ко Дню Достоинства и Свободы и Дню памяти жертв Голодомора. В связи с чем возможно наземный транспорт будет с перебоями.


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