07:45 20.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Россия на Донбассе спровоцировала гуманитарную катастрофу, - Климкин

Своими действиями на Донбассе Российская Федерация спровоцировала экологическую и гуманитарную катастрофу у регионе.

Россия на Донбассе спровоцировала гуманитарную катастрофу, - Климкин

Там сейчас царит почти катастрофа, поскольку значительное количество угольных шахт затоплены, а водо- и электропроводы становятся целью обстрелов. Об этом в воскресенье вечером, 19 ноября , во время Международного форума в Канаде заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Вместе с тем глава украинского дипломатического ведомства отметил, что россияне не реагируют на приближение катастрофы, поскольку задействованы в контрабанде, "черных" и "серых" операциях в регионе.

Климкин также уверен, что международное сообщество должно усилить давление на Россию, однако, по его словам, единой позиции по этому поводу нет. Гибридная война, которую Россия ведет против Запада, требует "координированного ответа на противодействие этим угрозам", - отметил министр.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее о гуманитарной катастрофе на Донбассе предупреждал президент Украины Петр Порошенко.


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