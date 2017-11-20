09:58 20.11.2017 | Политика | Новости
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Референдум по отставке мэра Кишинева признан несостоявшимся

В Молдове референдум по отставке мэра Кишинева Дорина Киртоакэ, который прошел в воскресенье, 19 ноября, признан несостоявшимся.

Референдум по отставке мэра Кишинева признан несостоявшимся

Такое решение принято в связи с низкой явкой горожан. Как сообщает Moldpress, ссылаясь на данные Центральной избирательной комиссии страны, на голосование пришли 17,53% занесенных в списки горожан тогда, как для признания референдума действительным требуется участие в нем не менее трети имеющих право голоса.

При этом из тех, кто пришел на избирательные участки за отставку обвиняемого в коррупции и превышении полномочий Киртоакэ, высказались 87%.

Он уже поблагодарил жителей Кишинева за то, что они не поддержали референдум. Тем не менее, несмотря на провал референдума, он останется отстраненным от власти до вынесения решения по возбужденным против него уголовным делам.

Напомним, референдум об отставке мэра Кишинева был инициирован социалистами в связи возбуждением против Киртоакэ нескольких уголовных дел, связанных с превышением должностных полномочий и коррупцией.

Как сообщал УРА-Информ, референдум по вопросу об отставке Дорина Киртоакэ начался в столице Молдовы Кишиневе в 7 часов утра в воскресенье, 19 ноября.


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