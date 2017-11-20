Президент внес в Раду законопроект о дипломатической службе

Об этом сообщает пресс-служба администрации презедента.

Данный законопроект разработан с целью реформирования дипломатической службы, приведения ее к современным европейским и мировым стандартам. Также для повышения престижности дипслужбы и привлечения нового кадрового потенциала и для унификации с положениями Закона Украины "О государственной службе".

Как отметил президент страны, основной задачей проекта является установление новых правовых и организационных основ функционирования дипломатической службы, как государственной службы особого характера.

Законопроект определяет правовой статус таких лиц, особенности деятельности органов дипломатической службы, порядок вступления на дипслужбу, ее прохождение и прекращение. Закрепляет данную ротацию как обязательное условие прохождения дипломатической службы, а также нормирует вопрос оплаты труда, социальные гарантии работников.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту принять во втором чтении законопроект об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.