10:15 20.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко в понедельник отправится в Днепропетровскую область с рабочим визитом

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 20 ноября, намерен посетить Днепропетровскую область с рабочим визитом.

Порошенко в понедельник отправится в Днепропетровскую область с рабочим визитом

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Днепропетровской областной государственной администрации. Вместе с тем в администрации пока не уточняют подробности визита.

Напомним, накануне источник в Днепропетровской ОГА сообщал, что Порошенко планирует посетить несколько поселков и сам город Днепр. Тут он будет проводить инспекцию результатов работы местных властей, в том числе и в области ремонтно-реставрационных работ в областном центре.

Вместе с тем, как сообщал УРА-Информ, во вторник президент Украины Петр Порошенко примет участие в торжествах по случаю Дня десантника. Церемония будет проходить в Киеве на Михайловской площади около девяти часов утра.


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