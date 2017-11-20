Порошенко в понедельник отправится в Днепропетровскую область с рабочим визитом

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Днепропетровской областной государственной администрации. Вместе с тем в администрации пока не уточняют подробности визита.

Напомним, накануне источник в Днепропетровской ОГА сообщал, что Порошенко планирует посетить несколько поселков и сам город Днепр. Тут он будет проводить инспекцию результатов работы местных властей, в том числе и в области ремонтно-реставрационных работ в областном центре.

Вместе с тем, как сообщал УРА-Информ, во вторник президент Украины Петр Порошенко примет участие в торжествах по случаю Дня десантника. Церемония будет проходить в Киеве на Михайловской площади около девяти часов утра.