Очередные переговоры о создании коалиции в Германии провалились

Накануне, в ночь на понедельник, 20 ноября, лидер Свободной демократической партии Кристиан Линдер объявил о выходе из переговоров. Как сообщает Deutsche Welle, такое решение он пояснил "отсутствием доверия".

При этом руководство партии в своем микроблоге Twitter заявило, что не могут нести ответственность за дух, которым наполнены документы правительственных консультаций.

Другие участники переговоров - союз ХДС/ХСС и партия "Союз 90"/"зеленые" выразили сожаление таким исходом консультаций.

В свою очередь глава Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии Эрик Швайцер уже заявил, что опасается "более длинной фазы неопределенности" в стране.

Президент Центрального союза немецких ремесленников Ханс-Петер Вользайфер охарактеризовал провал переговоров как "фатальный". Вользайфер считает, что на переговорах "партийно-тактические соображения" взяли верх над "общегосударственной ответственностью".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, союзники канцлера Германии Ангелы Меркель заявили, что попытки лидера создать коалицию "Ямайка" обречены на провал.