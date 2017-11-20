01:00 20.11.2017 | Политика | Новости
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Мугабе согласился уйти в отставку

Действующий президент Зимбабве Роберт Мугабе дал свое согласие на отставку.

Мугабе согласился уйти в отставку

Как сообщает в воскресенье, 19 ноября, Reuters, ссылаясь на источник в переговорах с военными, президент вскоре намерен сделать телеобращение. Вместе с тем детали соглашения об отставке Мугабе на данный момент неизвестны.

Напомним, в Зимбабве устранили Мугабе с поста председателя правящей партии.

Как сообщал УРА-Информ, в Зимбабве в воскресенье состоялся съезд правящей партии ZANU-PF. На нем было принято решение выдвинуть ультиматум президенту страны Роберту Мугабе. Ему дали сутки, чтобы он добровольно ушел в отставку и если он до полудня понедельника этого не сделает, партия начнет процесс отстранения Мугабе с должности.


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