Медреформу доработают, - Порошенко

Такое заявление сделал глава украинского государства Петр Порошенко – в рамках своего рабочего визита в Днепр. Согласно его данным – в стране уже принята медицинская реформа, в которую верили немногие. Порошенко убежден, что реформа будет доработана. На сегодняшний день будет серьезно улучшено качество медицинских услуг, которые оказывают украинским гражданам.

Как сообщал УРА-Информ, 19-го октября украинский парламент принял медицинскую реформу во втором чтении. За данный документ проголосовало 240 народных депутатов. Таким образом, пакет медицинских услуг был закреплен законом.