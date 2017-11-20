16:22 20.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Медреформу доработают, - Порошенко

Медицинская реформа, которая принята украинским парламентом, будет доработана. 

Медреформу доработают, - Порошенко

Такое заявление сделал глава украинского государства Петр Порошенко – в рамках своего рабочего визита в Днепр. Согласно его данным – в стране уже принята медицинская реформа, в которую верили немногие. Порошенко убежден, что реформа будет доработана. На сегодняшний день будет серьезно улучшено качество медицинских услуг, которые оказывают украинским гражданам.

Как сообщал УРА-Информ, 19-го октября украинский парламент принял медицинскую реформу во втором чтении. За данный документ проголосовало 240 народных депутатов. Таким образом, пакет медицинских услуг был закреплен законом.


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