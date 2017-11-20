Конституционная реформа будет внесена в парламент, когда депутаты будут к ней готовы, - Аваков

Он прописан юристами. Мы готовы его вносить в парламент, но мы не готовы играться в эту игру.

Об этом в воскресенье вечером, 19 ноября, в Харькове заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Он также отметил, что проект предусматривает, в частности, четкое разграничение полномочий президента и премьер-министра.

Устранение дуализма власти это ключевой параграф этой реформы. Чтобы не боролся чиновник с другим чиновником за полномочия, за величие и тому подобное, чтобы премьер-министр делал свою работу, а президент - свою, чтобы они не соревновались, чтобы не конфликтовали, - пояснил Аваков, напомнив, что сейчас система так выписана, что они априори сталкиваются в конфликтах и это нужно менять.

Министр также отметил, что будут проведены дополнительные консультации как с партнерами по парламентской коалиции, так и с представителями других фракций и после этого проект будет внесен в парламент, когда его будет готово поддержать конституционное большинство.

Для внесения изменений в Конституцию нужно 300 голосов, поэтому мы будем вносить его, когда будем видеть, что они есть, - сказал Аваков.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что ввоз в Украину автомобилей с иностранной регистрацией требует немедленного урегулирования и поиска компромиссного решения.