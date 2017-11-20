Юнкер назвал ситуацию в Каталонии "катастрофой"

По его мнению Каталония - это "большая, огромная проблема". Как заявил в воскресенье, 19 ноября, в интервью газете El Pais еврокомиссар, ситуация в регионе породила внутренний "раскол в испанском и каталонском обществе", создав проблемы "внутри семей, среди друзей". "

Он также заявил, что этого никогда не должно было быть.

Напомним, парламент Каталонии принял декларацию о независимости региона от Испании 27 октября 2017 года на основании результатов референдума 1 октября. Мадрид не признал ни референдум, ни решение каталонских депутатов и правительства.

Каталонский парламент был распущен, де-факто временно отменена автономия с введением в действие 155-й статьи Конституции Испании - началом прямого управления региона из Мадрида. Декларация о независимости была аннулирована Конституционным судом Испании.

Как сообщал УРА-Информ, бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон баллотируется на региональные выборы в области.