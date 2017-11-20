ГПУ больше не может начинать расследования

Теперь эта функция переходит к следователям Государственному бюро расследований. Соответствующее положение Уголовного процессуального кодекса вступил в силу в понедельник, 20 ноября 2017 года.

Таким образом, сегодняшнего дня только следователи ГБР имеют право расследовать преступления, совершенные бывшими президентами, высшими государственными чиновниками, членами Центральной избирательной комиссии, депутатами Верховной Рады, руководством Генпрокуратуры, главой Национального банка, судьями, правоохранителями.

Также Госбюро расследований получает право расследовать преступления, совершенные детективами Национального антикоррупционного бюро и прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Кроме того, к юрисдикции ГБР принадлежат и военные преступления.

При этом в соответствии с документом, следователи прокуратуры имеют право продолжить расследования, начатые до 20 ноября текущего года.

Напомним, Государственное бюро расследований - центральный орган исполнительной власти, который будет осуществлять правоохранительную деятельность с целью предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, отнесенных к его компетенции.

Как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада создала Государственное бюро расследований.

Комиссия по избранию руководства бюро избрала директором ведомства Романа Трубу.