Генсек НАТО предупредил Канаду о российских кибератаках

Как отметил Генсек НАТО, эта угроза постоянно растет. Киберугрозы приобретают разные формы и могут быть нацелены на кого угодно.

Ренеее подобные атаки были направлены на киберсети штаб-квартиры НАТО, теперь же наблюдается больше атак на мобильные телефоны солдат.

По этому поводу высказал свое мнение министр обороны Эстонии Юри Луйк, отметив, что в какой-то мере каждая страна является соседом России, потому что киберпространство не признает никаких границ, поэтому также можно сказать, что Канада является соседом России.

Эта цифровая близость, по словам Ю.Луйка, означает, что Канада не должна удивляться, если Россия попытается вмешаться в федеральные выборы в стране в 2019 году.

"Это не игра, это серьезное дело", - добавил эстонский министр.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Соединенные Штаты Америки России на сегодняшний день имеют разное понимание того, как достичь мира на Донбассе Вместе с тем работа для достижения этого будет продолжаться.