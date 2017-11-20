Евросоюз ужесточил правила контроля иностранцев на границе

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

Сообщается, что новая система позволит сократить время прохождения контроля и повысить качество проверки. Кроме того, она обеспечит систематическую безопасность и борьбу с терроризмом.

Как отметили в ведомстве, в первую очередь это связано с тем, что сотрудники правоохранительных органов получат доступ к журналам истории путешествий.

Теперь, чтобы система стала полностью действительной необходима подпись за принятое постановление Совета ЕС и Европарламента. Затем документ опубликуют в официальном журнале Евросоюза, он вступит в силу через 20 дней.

К слову, ожидается, что новую систему введут в эксплуатацию к 2020 году.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге одобрил проект директивы о вводе в действие в Евросоюзе системы автоматической регистрации на границах в Шенгенской зоне.