12:53 20.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Британия не рассматривает предоставление Украине летального оружия

Заместитель посла Великобритании в Украине Хелен Фейзи заявила, что ее страна продолжает помогать Украине, однако вопрос возможного предоставления летального вооружения пока не рассматривается.

Британия не рассматривает предоставление Украине летального оружия

Соответствующие заявление Фейзи сделала в ходе конференции сегодня в Киеве.

По ее словам, в данный момент Великобритания продолжает искать пути для усиления помощи украинскому государству в оборонной сфере. Однако несмотря на это власти Британии не рассматривают вопрос предоставления летального вооружения.

"Мы хотим сохранять нашу поддержку, которую предоставляем украинским военным, и мы считаем, что делаем это очень эффективно с помощью программ по подготовке", - подчеркнула Фейзи.

Напоследок она отметила, что официальный Лондон намерен сохранить помощь Украине и в будущем. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий на встрече с новым помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом призвал Вашингтон предоставить Украине летальное оборонительное оружие. 


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