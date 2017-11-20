Британия не рассматривает предоставление Украине летального оружия

Заместитель посла Великобритании в Украине Хелен Фейзи заявила, что ее страна продолжает помогать Украине, однако вопрос возможного предоставления летального вооружения пока не рассматривается.
Соответствующие заявление Фейзи сделала в ходе конференции сегодня в Киеве.
По ее словам, в данный момент Великобритания продолжает искать пути для усиления помощи украинскому государству в оборонной сфере. Однако несмотря на это власти Британии не рассматривают вопрос предоставления летального вооружения.
"Мы хотим сохранять нашу поддержку, которую предоставляем украинским военным, и мы считаем, что делаем это очень эффективно с помощью программ по подготовке", - подчеркнула Фейзи.
Напоследок она отметила, что официальный Лондон намерен сохранить помощь Украине и в будущем.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий на встрече с новым помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом призвал Вашингтон предоставить Украине летальное оборонительное оружие.