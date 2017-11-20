Беларусь объявила сотрудника посольства Украины персоной нон грата

Как отметил представитель комитета, сотрудник посольства обвиняется за шпионаж. Отмечается, что Павел Шаройко признал, что является сотрудником кадрового аппарата военной разведки и работал под прикрытием.

Также он подтвердил, что координацию его разведывательной деятельности осуществлял сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Скворцов, действовавший под прикрытием советника посольства Украины Беларуси.

За деятельность, не совместимую с дипломатическим статусом, Скворцов объявлен персоной нон грата. Отметим, на сайте посольства Украины в Беларуси указано, что Скворцов занимает должность первого секретаря.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в террористической "Луганской народной республике" так называемый суд приговорил 21-летнего фаната футбольного клуба "Заря" Владислава Овчаренко к 17 годам тюрьмы строгого режима за шпионаж в пользу Украины.