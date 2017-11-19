13:55 19.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Германии продолжаются переговоры по созданию коалиции

В Федеративной республике Германия правящая партия уже месяц не может сформировать рабочую коалицию. Об этом сообщает DW.

В Германии продолжаются переговоры по созданию коалиции

Так, стороны не могут договориться по ряду спорных вопросов, в частности, есть дискуссии в проблеме с беженцами и отказе от использования угля. Ранее немецкий канцлер Ангела Меркель прогнозировала создания, так называемой коалиции "Ямайка", в которую должны были войти представители партии Христианско-демократический союз (ХДС), Христианско-социальный союз (ХСС), "зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП).

Эксперты предупреждают, что если коалиция не будет сформирована до начала декабря, то в 2018 году парламент может анонсировать о начале новых выборов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Федеративной республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер поручил действующему канцлеру Ангеле Меркель продолжать исполнение своих обязанностей после официального завершения срока ее пребывания в должности - до формирования следующего правительства. 


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