В Германии продолжаются переговоры по созданию коалиции

Так, стороны не могут договориться по ряду спорных вопросов, в частности, есть дискуссии в проблеме с беженцами и отказе от использования угля. Ранее немецкий канцлер Ангела Меркель прогнозировала создания, так называемой коалиции "Ямайка", в которую должны были войти представители партии Христианско-демократический союз (ХДС), Христианско-социальный союз (ХСС), "зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП).

Эксперты предупреждают, что если коалиция не будет сформирована до начала декабря, то в 2018 году парламент может анонсировать о начале новых выборов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Федеративной республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер поручил действующему канцлеру Ангеле Меркель продолжать исполнение своих обязанностей после официального завершения срока ее пребывания в должности - до формирования следующего правительства.