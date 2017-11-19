Украину прибыл советник Трампа - ФОТО

Он прибыл с рабочим визитом и намерен принять участие в совещании в Харькове. Как сказано на сайте Харьковского городского совета, в аэропорту Харькова Джулиани и экспертов по безопасности компании Guliani Security & Safety встречали Харьковский городской голова Геннадий Кернес, первый заместитель городского головы Игорь Терехов и директора департаментов горсовета.

По данным пресс-службы горсовета, в понедельник Джулиани примет участие в совещании Харьков – безопасность и порядок, на которой презентует наработки по улучшению сферы безопасности в городе Харькове.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украину во вторник, 14 ноября, с визитом прибыл заместитель главы Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Уэсс Митчелл. Он приехал для переговоров с руководством страны.