Украина удерживает позиции космической державы, - Порошенко

С тех пор на протяжении многих лет страна успешно подтверждает свои позиции космической державы. Об этом в воскресенье, 19 ноября, на своей страничке в Facebook отметил президент Украины Петр Порошенко.

Он также напомнил, что в этот день произошло историческое событие. Леонид Каденюк на борту американского космического корабля Колумбия осуществил полет в космос. С того времени Украина успешно подтверждает свои позиции космической державы, - написал глава государства.

Он также подчеркнул, что ракетоносители украинского производства выводят на околоземную орбиту космические аппараты и спутники из разных стран по всему миру, а Украина является активным участником международных космических программ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с острова Уоллопс в американском штате Вирджиния в воскресенье, 12 ноября, успешно запустили ракету-носителя среднего класса Antares-230. Она была построена при участии украинских специалистов.