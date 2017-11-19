Украина и Польша будут работать над сокращением списка украинцев, которым запрещен въезд в Польшу, - Елисеев

В частности список будет значительно сокращен. Об этом в воскресенье, 19 ноября, в эфире одного из украинских телеканалов сообщил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев.

По его словам, страны будут работать совместно, чтобы оптимизировать список. Речь идет о значительном сокращении, потому что не должны, на наш взгляд, страдать от этого, к примеру, историки, представители гражданского общества.

Он также отметил, что список значительный, и "включает не только радикалов, но историков, государственных чиновников и общественных деятелей".

Напомним как сообщал УРА-Информ, 17 ноября в Кракове прошла встреча консультационного комитета Украины и Польши. В заседании принимали участие заместитель главы Администрации президента Украины Елисеев и госсекретарь – руководитель Офиса президента Польши Щерський.