12:21 19.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина готова обсудить формат "открытого неба" с ЕС, - Омелян

Украина вновь будет настаивать на том, что Еврокомиссия рассмотрела вопрос о принятии формата "открытого неба" для зарубежных авиакомпаний на саммите "Восточного партнерства".

Украина готова обсудить формат

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По его словам, Украина уже третий год добивается рассмотрения этого вопроса, однако Брюссель каждый раз откладывает его в "черный ящик". Подобная политика неудобна и не выгодна, как для украинцев, так и для европейских авиакомпаний, которые стремятся выйти на наши рынки авиаперелетов. 

Плохой отпечаток на украинское воздушное пространство наложила ситуация со сбитием малазийского боинга, однако этим должны заниматься суды, не стоит вмешивать сюда других перевозчиков, отмечает Омелян. "Украина полностью готова к общему авиационному пространству с ЕС", - резюмирует глава Мининфраструктуры.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно министр инфраструктуры Украина Владимир Омелян поведал о ходе переговорного процесса с ирландской авиакомпанией-лоукостером Ryanair.


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