13:21 19.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко посетит Днепропетровск с рабочим визитом

Украинский президент Петр Порошенко планирует посетить Днепропетровскую область в рамках рабочего тура по Украине. Об этом передает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

Порошенко посетит Днепропетровск с рабочим визитом

Согласно информации источника, Порошенко планирует посетить несколько поселков и сам город Днепр, где гарант будет проводить инспекцию результатов работы местных властей, в том числе и в области ремонтно-реставрационных работ в областном центре. Покамест это все известные на данный момент детали, на сайте АП дополнительной информации нет.

Однако уже во вторник президент Украины Петр Порошенко примет участие в торжествах по случаю Дня десантника. Церемония будет проходить в Киеве на Михайловской площади около девяти часов утра.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Петр Порошенко уже отменил свой визит в Мариуполь. 


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