Порошенко посетит Днепропетровск с рабочим визитом

Согласно информации источника, Порошенко планирует посетить несколько поселков и сам город Днепр, где гарант будет проводить инспекцию результатов работы местных властей, в том числе и в области ремонтно-реставрационных работ в областном центре. Покамест это все известные на данный момент детали, на сайте АП дополнительной информации нет.

Однако уже во вторник президент Украины Петр Порошенко примет участие в торжествах по случаю Дня десантника. Церемония будет проходить в Киеве на Михайловской площади около девяти часов утра.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Петр Порошенко уже отменил свой визит в Мариуполь.